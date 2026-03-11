Schon wieder Schüsse in Berlin: Zwei Männer verletzt - Täter auf der Flucht

Berlin - In Kreuzberg fallen am Dienstagabend Schüsse, zwei Männer werden dabei in die Beine getroffen.

Nach einem Schussvorfall in Kreuzberg rückte die Polizei Berlin aus. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa

Gegen 20.45 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr von Zeugen an die Kreuzung Böckhstraße/Schönleinstraße gerufen, wie die Beamten auf X mitteilten.

Dort sollen Unbekannte mehrere Schüsse abgegeben haben.

Vor Ort fanden Einsatzkräfte zwei Männer mit Beinverletzungen. Rettungskräfte brachten sie umgehend zur medizinischen Versorgung in Krankenhäuser.