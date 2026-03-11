Schon wieder Schüsse in Berlin: Zwei Männer verletzt - Täter auf der Flucht
Berlin - In Kreuzberg fallen am Dienstagabend Schüsse, zwei Männer werden dabei in die Beine getroffen.
Gegen 20.45 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr von Zeugen an die Kreuzung Böckhstraße/Schönleinstraße gerufen, wie die Beamten auf X mitteilten.
Dort sollen Unbekannte mehrere Schüsse abgegeben haben.
Vor Ort fanden Einsatzkräfte zwei Männer mit Beinverletzungen. Rettungskräfte brachten sie umgehend zur medizinischen Versorgung in Krankenhäuser.
Die Täter flüchteten offenbar mit einem Auto. Am Tatort sichert die Kriminalpolizei nun Spuren, darunter Patronenhülsen. Die Ermittlungen dauern an.
Titelfoto: Carsten Rehder/dpa