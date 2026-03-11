Filmreife Verfolgungsjagd: Jugendlicher liefert sich gefährliches Wettrennen mit der Polizei

Berga-Wünschendorf (Landkreis Greiz) - Eine riskante Flucht vor der Polizei lieferte sich am Dienstag ein 17-Jähriger in Berga-Wünschendorf im Landkreis Greiz.

Mit einer getunten Simson ohne Kennzeichen flüchtete ein 17-Jähriger vor der Polizei – Fußgänger auf einem Radweg mussten ausweichen. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Der Jugendliche war gegen 17.30 Uhr mit einer illegal getunten Simson S51 ohne Kennzeichen unterwegs, als Polizeibeamte laut eigenen Angaben eine Verkehrskontrolle durchführen wollten. Statt anzuhalten, gab der Fahrer Gas und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit.

Während der Verfolgungsfahrt kam es beinahe zu einer Kollision mit einem Pkw. Zudem nutzte der 17-Jährige den Radweg zwischen Wünschendorf und Meilitz und fuhr dort teilweise mit mehr als 70 km/h.

Mehrere Fußgänger mussten zur Seite springen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Die Polizei konnte die Fahrt schließlich stoppen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass das Kleinkraftrad nicht versichert war und der Jugendliche keine Fahrerlaubnis besitzt.