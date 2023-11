Fahranfänger (18) verpasst Kurve, wird über Straße katapultiert und landet in 20 Meter tiefer Böschung

Wörth am Rhein - Ein 18 Jahre alter Fahranfänger hat am späten Abend des gestrigen Mittwochs in Wörth am Rhein im Landkreis Germersheim ( Rheinland-Pfalz ) mit einem spektakulären Unfall für Aufsehen gesorgt.

Die Bergung gestaltete sich schwierig und die Auffahrt musste für etwa drei Stunden gesperrt werden. © Polizeidirektion Landau

Glücklicherweise kam der 18-Jährige mit dem Schrecken davon.

Was genau ist also passiert? Ein Sprecher der Polizei schilderte am heutigen Donnerstag den aktuellen Stand der Ermittlungen.

Demnach war der junge Mann im Auto gegen 21.30 Uhr auf der B9 aus Richtung Germersheim gekommen und wollte von der Bundesstraße nach Wörth abfahren.

Weil er allerdings zu schnell unterwegs war, erwischte er die Rechtskurve der Ausfahrt nicht mehr rechtzeitig und fuhr stattdessen mit hoher Geschwindigkeit geradeaus über die angrenzende Rasenfläche auf die Auffahrt zu.

Am Übergang vom Rasen zur Straße wurde das Auto schließlich in die Luft katapultiert, flog über die Straße, setzte zunächst auf der gegenüberliegenden Leitplanke auf und krachte dann etwa 20 Meter tief in die Böschung.