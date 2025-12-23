Fahranfänger überholt Auto auf B184: Plötzlich rast die Fahrerin ihm hinterher

Bitterfeld-Wolfen - Ein Überholmanöver bescherte einem 18-jährigen Autofahrer im Landkreis Anhalt-Bitterfeld eine Auseinandersetzung mit anderen Verkehrsteilnehmern. Die verfolgten ihn danach und es kam sogar zu Handgreiflichkeiten.

Nach dem Überholvorgang ging der Ärger für den 18-Jährigen erst richtig los. (Symbolfoto) © 123RF/wirestock

Der Teenager war am Montagabend gegen 22 Uhr mit seinem VW auf der B184 zwischen Bitterfeld-Wolfen und Dessau-Roßlau unterwegs, wie Polizeisprecherin Astrid Kuchta am Dienstag mitteilte.

Demnach habe der 18-Jährige einen blauen Mittelklassewagen überholt. Kurz darauf schloss die Fahrerin des Autos zu ihm auf.

"Über die heruntergelassene Beifahrerscheibe wurde er darauf hingewiesen, dass er nicht so dicht auffahren solle. Zudem wurde er mit Worten beleidigt", so Kuchta.

Das Fahrzeug scherte kurz vor dem VW wieder ein - offenbar so knapp, dass der junge Mann ausweichen musste, damit es nicht zum Unfall kam.

Doch damit nicht genug: Der Wagen folgte dem 18-Jährigen bis nach Raguhn, wo es in der Willi-Niemann-Straße schließlich zum Wortgefecht mit dem Beifahrer der Frau kam. Der soll sogar versucht haben, den VW-Fahrer zu schlagen. Dieser konnte die Übergriffe aber abwehren.