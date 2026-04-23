Fahrdienst-Mitarbeiter von Duo attackiert: Täter rauben Auto

Obertshausen - Ein Mitarbeiter eines Fahrdienstes ist in Obertshausen körperlich angegangen worden. Die 18 und 19 Jahre alten Angreifer fuhren nach der Tat mit dem Wagen ihres Opfers davon. Lange dauerte ihre Flucht aber nicht.

Bei der Tat kam auch ein Pfefferspray zum Einsatz. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Wie die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Polizeipräsidium Südosthessen am Donnerstag zu dem Zwischenfall mitteilten, soll sich dieser in der Nacht auf Mittwoch gegen 0.45 Uhr in der Otto-Weis-Straße abgespielt haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen sich die beiden Männer zunächst gegenüber dem Fahrer als Kunden ausgegeben und im Verlauf diesen dann unter anderem mit einem Pfefferspray besprüht haben. In der Folge sollen sie mit der Mercedes E-Klasse einfach davongefahren sein.

Intensive Fahndungsmaßnahmen, bei denen unter anderem auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, führten den Beamten zufolge letztendlich zum Erfolg. Die Polizei konnte die Flüchtigen im Raum Eppertshausen im Landkreis Darmstadt-Dieburg vorläufig festnehmen.