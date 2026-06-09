Partner der Mutter unter Verdacht: Lebensgefährlich verletztes Kind (†6) im Krankenhaus verstorben

Osternienburger Land - Tragische Entwicklung im Fall des am Sonntag im Osternienburger Land ins Krankenhaus gebrachten Kindes : Wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte, verstarb das Kind am Nachmittag in einer Klinik.

Rettungskräfte hatten das Sechsjährige am Sonntagvormittag mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Partner der Mutter sitzt inzwischen hinter Gittern. (Symbolbild) © amitdnath/123RF

Rettungskräfte hatten es am Sonntagvormittag mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Ärzte bemerkten daraufhin, dass diese nicht auf einen Unfall zurückzuführen seien.

Am Abend nahm die Polizei den Lebensgefährten (27) der Kindsmutter fest. Er steht im Verdacht, das sechsjährige Kind lebensgefährlich verletzt zu haben.

Am Montag stellte die Staatsanwaltschaft Haftantrag gegen den 27-Jährigen, dem ein Richter nachkam. Der Mann befindet sich inzwischen hinter Gittern.

Die Wohnung des Mannes, in der sich die Tat abgespielt haben soll, wurde noch am Sonntag von der Polizei durchsucht. Bis in die Nacht sollen die Beamten in den Räumlichkeiten beschäftigt gewesen sein.