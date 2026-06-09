Partner der Mutter unter Verdacht: Lebensgefährlich verletztes Kind (†6) im Krankenhaus verstorben
Osternienburger Land - Tragische Entwicklung im Fall des am Sonntag im Osternienburger Land ins Krankenhaus gebrachten Kindes: Wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte, verstarb das Kind am Nachmittag in einer Klinik.
Rettungskräfte hatten es am Sonntagvormittag mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Ärzte bemerkten daraufhin, dass diese nicht auf einen Unfall zurückzuführen seien.
Am Abend nahm die Polizei den Lebensgefährten (27) der Kindsmutter fest. Er steht im Verdacht, das sechsjährige Kind lebensgefährlich verletzt zu haben.
Am Montag stellte die Staatsanwaltschaft Haftantrag gegen den 27-Jährigen, dem ein Richter nachkam. Der Mann befindet sich inzwischen hinter Gittern.
Die Wohnung des Mannes, in der sich die Tat abgespielt haben soll, wurde noch am Sonntag von der Polizei durchsucht. Bis in die Nacht sollen die Beamten in den Räumlichkeiten beschäftigt gewesen sein.
Bereits am Montag hatte die Polizei gemeldet, dass das Kind aktuell in Lebensgefahr schwebe. Am Dienstag dann die tragische Nachricht: Das Sechsjährige sei infolge seiner schweren Verletzungen verstorben.
Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.
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