Fahrer rast gegen Baum – Beifahrerin eingeklemmt und schwer verletzt

Am Mittwochabend hat in Neuruppin ein alkoholisierter Fahrer (21) einen Unfall verursacht. Die 19-jährige Beifahrerin wurde dabei schwer verletzt.

Von Marlen Rothenburg

Neuruppin - Am Mittwochabend hat ein alkoholisierter Fahrer (21) einen Unfall in Neuruppin in Richtung Treskow verursacht. Seine 19-jährige Beifahrerin wurde dabei schwer verletzt.

Das Wrack zeigt die Wucht des Aufpralls. © 7aktuell.de/Christian Guttmann Die Pressestelle der Polizei Brandenburg Nord gegenüber TAG24 bestätigte, dass ein 21-jähriger Fahrer mit 0,9 Promille im Blut am Mittwoch gegen 22 Uhr die Kontrolle über seinen Wagen verlor, nachdem er über eine Verkehrsinsel gefahren war. In der Fehrbelliner Straße raste er anschließend gegen einen Baum. Seine 19-jährige Beifahrerin wurde dabei in dem Audi A5 eingeklemmt und schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Wie ein Polizeisprecher mitteilte, kam der Fahrer mit leichten Verletzungen davon. 23 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr rückten mit fünf Fahrzeugen an, um die Schwerverletzte aus dem Wrack zu befreien. Zwei Rettungswagen und ein Notarzt kümmerten sich um die weitere Versorgung der Verletzten.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Neuruppin hatten die schwierige Aufgabe, die Schwerverletzte aus dem völlig zerstörten Auto zu befreien. © 7aktuell.de/Christian Guttmann