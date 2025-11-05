Von Lkw erfasst: Opel-Fahrerin stirbt an Ampel-Kreuzung

Nesse-Apfelstädt - Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag im Landkreis Gotha ist eine 44-Jährige ums Leben gekommen.

Der Lkw-Fahrer war offenbar über eine rote Ampel gefahren - mit tödlichen Folgen. (Symbolfoto) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Wie die Polizei am späten Nachmittag erklärte, hatte sich das tödliche Unglück gegen 10.40 Uhr auf der Bundesstraße 7 zugetragen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Lkw-Fahrer offenbar über eine rote Ampel an einer Kreuzung in Nesse-Apfelstädt gefahren. Den Angaben nach war der 50-Jährige von Erfurt kommend in Fahrtrichtung Gotha unterwegs.

Eine 44-Jährige wollte zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Opel von der Thomas-Müntzer-Straße in Richtung Neudietendorf fahren und wurde hierbei von dem Sattelzug erfasst.

Während der Trucker unverletzt blieb, verstarb die Autofahrerin noch am Unglücksort an ihren schweren Verletzungen.