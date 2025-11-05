Von Lkw erfasst: Opel-Fahrerin stirbt an Ampel-Kreuzung
Nesse-Apfelstädt - Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag im Landkreis Gotha ist eine 44-Jährige ums Leben gekommen.
Wie die Polizei am späten Nachmittag erklärte, hatte sich das tödliche Unglück gegen 10.40 Uhr auf der Bundesstraße 7 zugetragen.
Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Lkw-Fahrer offenbar über eine rote Ampel an einer Kreuzung in Nesse-Apfelstädt gefahren. Den Angaben nach war der 50-Jährige von Erfurt kommend in Fahrtrichtung Gotha unterwegs.
Eine 44-Jährige wollte zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Opel von der Thomas-Müntzer-Straße in Richtung Neudietendorf fahren und wurde hierbei von dem Sattelzug erfasst.
Während der Trucker unverletzt blieb, verstarb die Autofahrerin noch am Unglücksort an ihren schweren Verletzungen.
Für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergung wurde die Straße voll gesperrt. Zur Rekonstruktion des Zusammenstoßes kam ein Gutachter vor Ort zum Einsatz.
