Motorradfahrer stirbt in Baden-Württemberg bei Kollision mit Auto

Eutingen im Gäu - Ein 69 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 463 im Landkreis Freudenstadt ums Leben gekommen.

Die Rettungskräfte konnten dem Mann nicht mehr helfen. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Nach bisherigem Ermittlungsstand war eine 38-jährige Autofahrerin am Nachmittag auf der Kreisstraße in Richtung Talheim unterwegs und wollte die B463 überqueren, wie die Polizei mitteilte.

Mutmaßlich übersah sie dabei den von links kommenden Motorradfahrer. Die beiden Fahrzeuge prallten zusammen.



