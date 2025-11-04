Tödlicher Unfall: Mann von Verabredung angefahren und 70 Meter mitgeschleift

Rechberghausen - Tragisches Ende eines Restaurantbesuchs: Ein 82-Jähriger ist am Montagabend im baden-württembergischen Rechberghausen auf dem Heimweg von einer gemeinsamen Verabredung vom Auto seines Bekannten erfasst und tödlich verletzt worden.

Der 82-Jährige wurde 70 Meter von dem Auto mitgeschleift. © SDMG / Woelfl

Der 81 Jahre alte Fahrer bemerkte den Zusammenstoß nicht, sein Wagen schleifte das Opfer 70 Meter mit, wie die Polizei mitteilte.

Die beiden Männer waren vor dem Unfall gemeinsam in einem Restaurant. Einer von ihnen wollte den anderen dann nach Hause fahren und holte gegen 19.20 Uhr zunächst alleine sein Auto.

Kurz darauf erfasste er den 82-Jährige, der gerade die Bahnhofstraße überquerte. Dabei geriet der Mann unter das Auto und wurde bis zu einem Supermarktparkplatz mitgeschleift, wo der Fahrer das Auto parkte.

Als er dann noch einmal umparkte, überrollte er das Opfer.