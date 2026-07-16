Fahrer schwer verletzt, weil Senior (80) mit seinem Volkswagen in den Gegenverkehr abdriftet

Gebesee - Heftiger Unfall am Mittwochnachmittag im Landkreis Sömmerda. Ein 55-Jähriger wurde schwer verletzt.

Der schwer verletzte Isuzu-Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte sich der folgenschwere Crash gegen 14.20 Uhr auf der Bundesstraße 4 zwischen Henschleben und Gebesee zugetragen.

Ein 80-jähriger Volkswagen-Fahrer war aus bislang noch ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr geraten und hatte dort einen Lkw touchiert. Durch die Berührung der beiden Fahrzeuge hatte sich anschließend ein Rad des VWs gelöst. Das herrenlose Fahrzeugteil demolierte daraufhin einen Isuzu und einen weiteren Volkswagen, der ebenfalls auf der B4 unterwegs war.

Der 55-jährige Fahrer des Isuzu verletzte sich bei dem Unfall schwer und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.