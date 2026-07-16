Spezielles Diebesgut: Stinkende Penispflanze aus Botanischem Garten gestohlen

Göttingen - Es gibt Diebe, die stehlen Schmuck oder Autos. Und es gibt offenbar Diebe, die es auf große, stinkende Pflanzen in Penis-Form abgesehen haben.

Eine solche Titanenwurz wurde aus dem Botanischen Garten in Göttingen gestohlen. © Polizeiinspektion Göttingen

Noch bis vor wenigen Wochen konnte der Botanische Garten in Göttingen eine "Amorphophallus titanum" sein Eigen nennen.

Doch die als "Titanenwurz" oder auch "Titan-Penis" bekannte Pflanze wurde kurz vor ihrer Blüte von bislang unbekannten Tätern aus einem Gewächshaus gestohlen.

Die Tat muss sich bereits zwischen dem 14. und 17. Juni während der Öffnungszeiten abgespielt haben, teilte die Polizeiinspektion Göttingen am Donnerstag mit. Da bisherige Ermittlungen ins Leere liefen, entschied sich die Polizei nun dazu, mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit zu treten, erklärte ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.

Abseits ihres kuriosen Namens ist die Titanenwurz für ihren stechenden Verwesungsgeruch bekannt, der nur während der relativ seltenen Blütephasen abgesondert wird und offenbar auch anziehend wirken kann. In Australien etwa, pilgerten Tausende Besucher in den Botanischen Garten der Stadt Geelong, um das Naturschauspiel zu bewundern und zu beschnuppern. Über 55.000 Zuschauer verfolgten die Stinke-Blüte sogar per Livestream.

In Göttingen wird aufgrund des Diebstahls diese Penispflanze ihre volle Pracht nicht entfalten können. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf einen mittleren dreistelligen Betrag.