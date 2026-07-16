Mann bedroht Ex-Frau: Spezialkräfte im Einsatz, Waffen sichergestellt

Geisleden - Spezialkräfte im Einsatz: Ein 30-Jähriger hat in Geisleden (Kreis Eichsfeld) seine Ex-Frau bedroht.

Die Einsatzkräfte nahmen den Mann vorläufig fest. (Symbolfoto) © Monika Skolimowska/dpa

Die Polizei hatte den Hinweis erhalten, dass der Mann während der Beziehung offenbar gewalttätig gewesen sei und seiner ehemaligen Lebenspartnerin gedroht hatte. Konkret bestand auch der Verdacht, dass der Mann im Besitz von Waffen sei, teilten die Beamten mit.

Aus diesen Gründen wurde der 30-Jährige am Mittwochnachmittag vorläufig festgenommen. Zahlreiche Polizisten sowie Spezialkräfte des Thüringer Landeskriminalamtes waren deshalb im Einsatz gewesen.

Während der Festnahme wurde der junge Mann leicht verletzt. Die Einsatzkräfte blieben den Angaben nach alle unverletzt.