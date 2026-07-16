Spenderorgan gefunden: Polizei klingelt 65-Jährigen nach Anruf von Kollegen aus Hannover aus dem Bett
Mühlhausen/Hannover - Die Polizei hat am Donnerstagmorgen einen Mann aus Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) mit einer erfreulichen Nachricht geweckt.
Wie die Beamten erklärten, hatten sie einen Anruf von Kollegen aus Hannover erhalten. Im Telefonat wurde den Thüringer Polizisten mitgeteilt, dass für einen 65-Jährigen ein lebensrettendes Spenderorgan gefunden wurde.
Da jedoch weder die Klinik noch die Beamten aus Niedersachsen den Mann erreichen konnten, wurden die Kollegen aus Mühlhausen informiert und um Hilfe gebeten.
Eine Polizeistreife machte sich daraufhin auf den Weg und klingelte den 65-Jährigen aus dem Bett.
Anschließend teilten die Einsatzkräfte dem sichtlich müden und verdutzten Mann die erfreuliche Nachricht mit. Der Betroffene nahm daraufhin umgehend Kontakt mit dem Krankenhaus in Hannover auf.
Titelfoto: Sebastian Gollnow/dpa