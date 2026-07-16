Spenderorgan gefunden: Polizei klingelt 65-Jährigen nach Anruf von Kollegen aus Hannover aus dem Bett

Mühlhausen/Hannover - Die Polizei hat am Donnerstagmorgen einen Mann aus Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) mit einer erfreulichen Nachricht geweckt.

Ein 65-Jähriger braucht ein Spenderorgan und konnte nicht erreicht werden. Aus diesem Grund mussten die Polizisten aus Mühlhausen helfen. (Symbolfoto) © Sebastian Gollnow/dpa

Wie die Beamten erklärten, hatten sie einen Anruf von Kollegen aus Hannover erhalten. Im Telefonat wurde den Thüringer Polizisten mitgeteilt, dass für einen 65-Jährigen ein lebensrettendes Spenderorgan gefunden wurde.

Da jedoch weder die Klinik noch die Beamten aus Niedersachsen den Mann erreichen konnten, wurden die Kollegen aus Mühlhausen informiert und um Hilfe gebeten.

Eine Polizeistreife machte sich daraufhin auf den Weg und klingelte den 65-Jährigen aus dem Bett.