Fahrerflucht: Auto fährt Seniorin um und verschwindet
Peine - Am Samstagmorgen fuhr ein Auto eine Seniorin (91) in Peine (Niedersachsen) um - und verschwand danach spurlos.
Die 91-Jährige war zwischen 9.30 und 10.10 Uhr dabei, mit ihrem Rollator die Allensteiner Straße zu überqueren. Das teilte die Polizei Wolfenbüttel am Donnerstag mit.
Plötzlich fuhr ein helles Auto rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt des Carl-von-Ossietzky-Platzes und fuhr dabei die Seniorin an.
Die Rentnerin stürzte auf die Straße und konnte nicht mehr allein aufstehen. Das Auto fuhr einfach davon.
Ein Radfahrer fand die leicht verletzte Frau und wählte den Notruf. Der Rettungsdienst brachte sie ins Klinikum Peine.
Nun suchen die Beamten den Unfallfahrer. Wer hat etwas gesehen? Die Polizei Peine bittet unter der Telefonnummer 051719990 um Hinweise.
