Fahrerflucht: Auto fährt Seniorin um und verschwindet

Peine - Am Samstagmorgen fuhr ein Auto eine Seniorin (91) in Peine ( Niedersachsen ) um - und verschwand danach spurlos.

Plötzlich kam ein Auto rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt und erfasste eine Seniorin. (Symbolfoto) © halfpoint/123RF

Die 91-Jährige war zwischen 9.30 und 10.10 Uhr dabei, mit ihrem Rollator die Allensteiner Straße zu überqueren. Das teilte die Polizei Wolfenbüttel am Donnerstag mit.

Plötzlich fuhr ein helles Auto rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt des Carl-von-Ossietzky-Platzes und fuhr dabei die Seniorin an.

Die Rentnerin stürzte auf die Straße und konnte nicht mehr allein aufstehen. Das Auto fuhr einfach davon.

Ein Radfahrer fand die leicht verletzte Frau und wählte den Notruf. Der Rettungsdienst brachte sie ins Klinikum Peine.

