Fahrerflucht: Auto fährt Seniorin um und verschwindet

Ein rückwärtsfahrendes Auto fuhr eine Seniorin an und ließ sie verletzt zurück. Die Polizei sucht nach Hinweisen zum Fahrer.

Von Isabelle Wiermann

Peine - Am Samstagmorgen fuhr ein Auto eine Seniorin (91) in Peine (Niedersachsen) um - und verschwand danach spurlos.

Plötzlich kam ein Auto rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt und erfasste eine Seniorin. (Symbolfoto)
Plötzlich kam ein Auto rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt und erfasste eine Seniorin. (Symbolfoto)  © halfpoint/123RF

Die 91-Jährige war zwischen 9.30 und 10.10 Uhr dabei, mit ihrem Rollator die Allensteiner Straße zu überqueren. Das teilte die Polizei Wolfenbüttel am Donnerstag mit.

Plötzlich fuhr ein helles Auto rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt des Carl-von-Ossietzky-Platzes und fuhr dabei die Seniorin an.

Die Rentnerin stürzte auf die Straße und konnte nicht mehr allein aufstehen. Das Auto fuhr einfach davon.

Polizei am Hauptbahnhof verdutzt: Wem gehört das "Seepferdchen"?
Polizeimeldungen Polizei am Hauptbahnhof verdutzt: Wem gehört das "Seepferdchen"?

Ein Radfahrer fand die leicht verletzte Frau und wählte den Notruf. Der Rettungsdienst brachte sie ins Klinikum Peine.

Nun suchen die Beamten den Unfallfahrer. Wer hat etwas gesehen? Die Polizei Peine bittet unter der Telefonnummer 051719990 um Hinweise.

Titelfoto: halfpoint/123RF

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: