Heftiger Unfall: Person in Düsseldorf 300 Meter von Straßenbahn mitgeschleift

Düsseldorf - Eine Person (23) ist am frühen Samstagmorgen in Düsseldorf-Benrath von einer Straßenbahn erfasst und 300 Meter mitgeschleift worden.

Die Frau wurde beim Überqueren der Gleise an der Haltestelle am Schloss Benrath von der Straßenbahn erfasst. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Die 23-jährige Person habe dabei schwere Verletzungen erlitten, teilt die Düsseldorfer Polizei am Sonntag mit.

Demnach habe die Benrather Schlossallee infolge des Unfalls teilweise gesperrt werden müssen.

Die Person wurde den Angaben zufolge in ein Krankenhaus gebracht.

Ersten Erkenntnissen zufolge war die 23-jährige Person gegen 1 Uhr zwischen den beiden Zugwaggons über die Kupplung geklettert, um die offenen Türen der Bahn auf der anderen Seite noch vor Abfahrt zu erreichen.