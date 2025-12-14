Streit eskaliert: Türsteher schießt zwei Männer nieder - Lebensgefahr

Düsseldorf - Bei einer Auseinandersetzung am frühen Sonntagmorgen wurden zwei Männer (49, 54) im Düsseldorfer Hafen durch Schüsse schwerst verletzt.

Die Tat ereignete sich laut Polizeiangaben am frühen Sonntagmorgen im Bereich des Düsseldorfer Hafens. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

"Lebensgefahr kann derzeit nicht ausgeschlossen werden", berichtet ein Sprecher der Polizei.

Den Angaben zufolge waren die Einsatzkräfte gegen 0.15 Uhr zu einer Gaststätte im Bereich "Neuer Zollhof" gerufen worden.

Dort war es zuvor zu einem verbalen Streit zwischen einem Türsteher (49) und einer größeren Personengruppe gekommen. In der Folge eskalierte die Situation allerdings so sehr, dass es zur Schussabgabe kam.

Der Türsteher gilt als tatverdächtig. Er wurde vorläufig festgenommen. Die Polizei stellte eine Schusswaffe sowie ein Messer sicher.