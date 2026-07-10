Fahrerin kann sich gerade noch retten: Opel fängt während der Fahrt Feuer

Bertsdorf-Hörnitz - Feuerwehrleute waren am Donnerstagnachmittag in der Gemeinde Bertsdorf-Hörnitz (Landkreis Görlitz ) gefordert. Dort war ein Auto während der Fahrt in Brand geraten.

Feuerwehrleute mussten ein brennendes Auto in der Gemeinde Bertsdorf-Hörnitz löschen. © xcitepress/Miachel Ritter

Wie die Görlitzer Polizei auf TAG24-Nachfrage bestätigte, war die 56-jährige Fahrerin gegen 17.45 Uhr auf der Goethestraße in Richtung Zittau unterwegs, als der Brand in ihrem Opel ausbrach.

Sie handelte geistesgegenwärtig, stellte den Opel sofort am Straßenrand ab und alarmierte die Feuerwehr. Bei deren Ankunft war das Auto bereits in Flammen aufgegangen.

Einsatzkräfte konnten den Brand jedoch schnell unter Kontrolle bringen und vollständig löschen. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, konnte die Polizei allerdings noch nicht sagen.