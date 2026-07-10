Fahrerin kann sich gerade noch retten: Opel fängt während der Fahrt Feuer

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In der Gemeinde Bertsdorf-Hörnitz ist ein Opel während der Fahrt in Brand geraten. Die 56-jährige Fahrerin konnte sich noch rechtzeitig retten.

Von Emelie Herrmann

Bertsdorf-Hörnitz - Feuerwehrleute waren am Donnerstagnachmittag in der Gemeinde Bertsdorf-Hörnitz (Landkreis Görlitz) gefordert. Dort war ein Auto während der Fahrt in Brand geraten.

Feuerwehrleute mussten ein brennendes Auto in der Gemeinde Bertsdorf-Hörnitz löschen.
Feuerwehrleute mussten ein brennendes Auto in der Gemeinde Bertsdorf-Hörnitz löschen.  © xcitepress/Miachel Ritter

Wie die Görlitzer Polizei auf TAG24-Nachfrage bestätigte, war die 56-jährige Fahrerin gegen 17.45 Uhr auf der Goethestraße in Richtung Zittau unterwegs, als der Brand in ihrem Opel ausbrach.

Sie handelte geistesgegenwärtig, stellte den Opel sofort am Straßenrand ab und alarmierte die Feuerwehr. Bei deren Ankunft war das Auto bereits in Flammen aufgegangen.

Einsatzkräfte konnten den Brand jedoch schnell unter Kontrolle bringen und vollständig löschen. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, konnte die Polizei allerdings noch nicht sagen.

Der Opel ist nach dem Brand bereit für den Schrottplatz.
Der Opel ist nach dem Brand bereit für den Schrottplatz.  © xcitepress/Miachel Ritter
Der Opel geriet auf der Goethestraße in Richtung Zittau in Brand.
Der Opel geriet auf der Goethestraße in Richtung Zittau in Brand.  © xcitepress/Miachel Ritter

Die 56-Jährige musste mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass ein technischer Defekt den Brand ausgelöst hatte. Der Opel wurde infolge des Einsatzes abgeschleppt.

Titelfoto: Bildmontage: xcitepress/Miachel Ritter

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