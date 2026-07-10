Mit 3,0 Promille: Mann stürzt mit E-Scooter

Pößneck - Ein 48-jähriger E-Scooter-Fahrer ist am Donnerstagabend auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Mühlstraße in Pößneck gestürzt.

Mit mehr als drei Promille stürzte ein E-Scooter-Fahrer auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Pößneck. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Der Mann fiel laut Informationen der Polizei gegen 20 Uhr ohne erkennbaren Grund mit seinem E-Scooter zu Boden und verletzte sich dabei. Die Beamten leisteten daraufhin zunächst Erste Hilfe.

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 48-Jährige offenbar stark alkoholisiert unterwegs gewesen war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 3,0 Promille.

Der Mann wurde zur weiteren Behandlung und zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.