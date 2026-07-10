Mit 3,0 Promille: Mann stürzt mit E-Scooter
Pößneck - Ein 48-jähriger E-Scooter-Fahrer ist am Donnerstagabend auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Mühlstraße in Pößneck gestürzt.
Der Mann fiel laut Informationen der Polizei gegen 20 Uhr ohne erkennbaren Grund mit seinem E-Scooter zu Boden und verletzte sich dabei. Die Beamten leisteten daraufhin zunächst Erste Hilfe.
Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 48-Jährige offenbar stark alkoholisiert unterwegs gewesen war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 3,0 Promille.
Der Mann wurde zur weiteren Behandlung und zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.
Die Polizei weist darauf hin, dass E-Scooter rechtlich als Kraftfahrzeuge gelten. Deshalb gelten für ihre Fahrer dieselben Alkoholgrenzwerte wie für Auto- oder Motorradfahrer.
Titelfoto: Jens Büttner/dpa