Mit fremder EC-Karte auf Beutezug: Polizei Brandenburg sucht diese Frau

Werder (Havel) - Erst soll sie einer Frau das Portemonnaie geklaut haben, kurz danach ging sie mit der gestohlenen EC-Geld abheben. Jetzt sucht die Polizei mit einem Foto nach der mutmaßlichen Täterin.

Mit diesen Bildern der Überwachungskamera sucht die Polizei Brandenburg nach der mutmaßlichen Diebin. © Polizei Brandenburg

Bereits am 21. Oktober 2025 soll die bislang unbekannte Frau in einem Discounter das Portemonnaie einer Kundin an sich genommen haben.

Wenig später soll sie die EC-Karte aus der Geldbörse an einem Automaten eingesetzt haben. Dabei hob sie laut Polizei zweimal einen Betrag im mittleren dreistelligen Bereich ab.

Jetzt hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung und fragt: Wer kennt diese Frau? Wer weiß, wo sie sich aufhält?