Fahrerin von Sonne geblendet: Auto landet auf Mauer

Bad Klosterlausnitz - Am Montagnachmittag kam es in Bad Klosterlausnitz zu einem Verkehrsunfall , der glimpflich ausging.

Am Montagnachmittag rückte die Polizei aus, nachdem eine Autofahrerin von der Sonne geblendet wurde und einen Unfall verursachte. (Symbolbild) © Martin Schutt/dpa

Gegen 14.30 Uhr war eine 71 Jahre alte Autofahrerin mit ihrem VW auf der Bahnhofstraße in Richtung Hermsdorf unterwegs, als sie nach eigenen Angaben durch die tief stehende Sonne geblendet wurde.

In der Folge übersah die Frau eine Rechtskurve, kam von der Straße ab und prallte zunächst gegen einen Baum. Anschließend fuhr sie mit ihrem Auto auf eine niedrige Mauer auf.

Dabei wurde der Wagen so weit angehoben, dass die beiden Vorderräder den Kontakt zum Boden verloren.