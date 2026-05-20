Fahrgast (38) bedroht Taxifahrer mit Messer und klaut sein Auto

Bergisch Gladbach - In Bergisch Gladbach bei Köln hat ein 38-Jähriger einen Taxifahrer mit einem Messer bedroht und anschließend sein Fahrzeug geraubt. Die Polizei nahm in vorläufig fest.

Warum der 38-Jährige das Taxi gestohlen hat, ist Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Am Montagabend gegen 20.30 Uhr hatte sich der Taxifahrer per Notruf bei den Beamten gemeldet und von dem gewaltsamen Vorfall berichtet.

Demnach habe er den Fahrgast zunächst an der Paffrather Straße in der Innenstadt aufgenommen, um ihn in Richtung Bensberg zu bringen. Auf dem Weg habe der 38-Jährige allerdings plötzlich gefordert, wieder zurück nach Bergisch Gladbach zu fahren.

Auf Höhe eines Schwimmbads an der Hans-Zanders-Straße habe der Mann dann erneut seine Meinung geändert und den Taxifahrer angewiesen, auf dem dortigen Parkplatz zu halten. Als das Fahrzeug stoppte, zog der Täter laut Angaben des Fahrers das Messer, hielt es ihm an den Hals und forderte die Herausgabe seines Portemonnaies.

Dem Taxifahrer gelang es jedoch, aus dem Wagen zu flüchten. Der 38-Jährige setzte sich daraufhin ans Steuer und fuhr davon.

Weit davon kommen konnte der Täter allerdings nicht: Im Rahmen einer Fahndung entdeckten ihn Einsatzkräfte der Polizei schon kurze Zeit später im Bereich der Straße Schnabelsmühle. Der 38-Jährige flüchtete zunächst in Richtung eines hiesigen Kreisverkehrs, konnte an der Zufahrt zu einer Tiefgarage allerdings von den Beamten gestellt werden.