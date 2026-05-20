Fahrgast (38) bedroht Taxifahrer mit Messer und klaut sein Auto
Bergisch Gladbach - In Bergisch Gladbach bei Köln hat ein 38-Jähriger einen Taxifahrer mit einem Messer bedroht und anschließend sein Fahrzeug geraubt. Die Polizei nahm in vorläufig fest.
Am Montagabend gegen 20.30 Uhr hatte sich der Taxifahrer per Notruf bei den Beamten gemeldet und von dem gewaltsamen Vorfall berichtet.
Demnach habe er den Fahrgast zunächst an der Paffrather Straße in der Innenstadt aufgenommen, um ihn in Richtung Bensberg zu bringen. Auf dem Weg habe der 38-Jährige allerdings plötzlich gefordert, wieder zurück nach Bergisch Gladbach zu fahren.
Auf Höhe eines Schwimmbads an der Hans-Zanders-Straße habe der Mann dann erneut seine Meinung geändert und den Taxifahrer angewiesen, auf dem dortigen Parkplatz zu halten. Als das Fahrzeug stoppte, zog der Täter laut Angaben des Fahrers das Messer, hielt es ihm an den Hals und forderte die Herausgabe seines Portemonnaies.
Dem Taxifahrer gelang es jedoch, aus dem Wagen zu flüchten. Der 38-Jährige setzte sich daraufhin ans Steuer und fuhr davon.
Weit davon kommen konnte der Täter allerdings nicht: Im Rahmen einer Fahndung entdeckten ihn Einsatzkräfte der Polizei schon kurze Zeit später im Bereich der Straße Schnabelsmühle. Der 38-Jährige flüchtete zunächst in Richtung eines hiesigen Kreisverkehrs, konnte an der Zufahrt zu einer Tiefgarage allerdings von den Beamten gestellt werden.
Beschuldigter versuchte schon vor Taxi-Raub, ein Auto zu stehlen
Schon zuvor war er den Angaben der Ordnungshüter zufolge auffällig geworden: So soll er bereits 30 Minuten vor dem Taxi-Raub versucht haben, ebenfalls an der Paffrather Straße den BMW einer 49-Jährigen zu stehlen.
Den Angaben der Frau zufolge sei der Mann dafür unvermittelt in ihren Wagen eingestiegen, habe an ihr gezerrt und sie mit einem spitzen Gegenstand leicht verletzt. Erst als eine Zeugin auf die lauten Hilferufe aufmerksam wurde, flüchtete er demnach.
Der 38-Jährige hat beide Taten eingeräumt, gab allerdings an, währenddessen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden zu haben. Das Messer habe er während der Flucht weggeworfen. Er wurde vorläufig festgenommen und soll einem Haftrichter vorgeführt werden.
Titelfoto: Sven Hoppe/dpa