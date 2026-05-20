Sprengstoffexplosion in Nordhessen: Ein mutmaßlicher Täter gefasst, ein weiterer flüchtig

Borken (Hessen) - Eine Explosion vor einem Handwerksbetrieb im nordhessischen Borken hat am Dienstagabend einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Einer der beiden mutmaßlichen Täter konnte gefasst werden, ein zweiter befindet sich auf der Flucht.

Die genauen Umstände hinter der offenbar geplanten Sprengstoffexplosion im nordhessischen Borken (Schwalm-Eder-Kreis) sind noch völlig unklar. (Symbolbild) © Matthias Bein/dpa

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Sprengstoffexplosion gegen 17.50 Uhr in der Bahnhofstraße in Borken.

Nach bisherigen Erkenntnissen legten zwei Tatverdächtige den Knallkörper vor dem Eingangsbereich des Betriebes ab und brachten ihn anschließend zur Detonation. Durch die Explosion erlitt eine Person des Betriebes ein Knalltrauma. Der Betroffene wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Zudem entstand Sachschaden im Eingangsbereich des Handwerksbetriebes.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte ein Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden.

Der zweite Verdächtige flüchtete laut Polizei zu Fuß im Bereich der Autobahnraststätte Edermünde an der A49 südlich der Anschlussstelle Baunatal-Süd. Auch ein Polizeihubschrauber war an den Fahndungsmaßnahmen beteiligt.