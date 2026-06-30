Fahrgast bedroht Schaffnerin und löst Polizeieinsatz an Bahnhof aus

Köthen (Anhalt) - Ein aggressiver Mann löste in der Nacht auf Dienstag einen Polizeieinsatz am Bahnhof Köthen aus.

Die Polizei kontrollierte einen auffälligen 25-Jährigen. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Nach Angaben der Bundespolizei wurde die Behörde von einer Zugbegleiterin auf der Strecke zwischen Magdeburg und Köthen über einen renitenten Fahrgast informiert.

Der 25-Jährige konnte kein Ticket vorzeigen und behauptete außerdem, eine Waffe bei sich zu haben.

Am Bahngleis wurde der Mann dann bereits von den Kräften der Bundes- und Landespolizei erwartet, die ihn sofort einer Kontrolle unterzogen.

"Weder eine Waffe noch andere gefährliche Gegenstände wurden bei ihm aufgefunden", so der Sprecher. "Der griechische Staatsangehörige zeigte während des Einsatzes ein psychisch auffälliges Verhalten."