Škoda-Fahrer übersieht 88-Jährige mit Rollator beim Ausparken
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Kölleda - In Kölleda (Landkreis Sömmerda) wurde am Montag eine Seniorin von einem Auto erfasst.
Der Unfall hatte sich laut Polizeiangaben kurz vor 10 Uhr in der Erfurter Straße zugetragen. Zu diesem Zeitpunkt wollte ein 39-Jähriger rückwärts ausparken.
Hierbei hatte der Autofahrer allerdings die 88-Jährige übersehen, die sich mit ihrem Rollator hinter dem Škoda befunden hatte.
Die ältere Frau stürzte durch den Zusammenstoß und verletzte sich schwer. Sie wurde im Anschluss mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.
An dem Škoda entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.
Titelfoto: Kira Hofmann/dpa-Zentralbild/dpa