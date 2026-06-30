Škoda-Fahrer übersieht 88-Jährige mit Rollator beim Ausparken

Kölleda - In Kölleda (Landkreis Sömmerda) wurde am Montag eine Seniorin von einem Auto erfasst.

Die verletzte Seniorin wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto) © Kira Hofmann/dpa-Zentralbild/dpa

Der Unfall hatte sich laut Polizeiangaben kurz vor 10 Uhr in der Erfurter Straße zugetragen. Zu diesem Zeitpunkt wollte ein 39-Jähriger rückwärts ausparken.

Hierbei hatte der Autofahrer allerdings die 88-Jährige übersehen, die sich mit ihrem Rollator hinter dem Škoda befunden hatte.

Die ältere Frau stürzte durch den Zusammenstoß und verletzte sich schwer. Sie wurde im Anschluss mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.