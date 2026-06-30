Schwimmer (21) geht in Fühlinger See und kommt nicht zurück: Badegäste machen schreckliche Entdeckung

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Am Fühlinger See suchten Taucher und Einsatzkräfte nach einem vermissten 21-Jährigen. Jetzt gibt es die traurige Gewissheit.

Von Maurice Hossinger, Alina Eultgem

Update am 30. Juni, 13. 24 Uhr

Wie die Polizei mitteilte, haben Badeäste am Montagnachmittag (29. Juni) am Ufer des Fühlinger See einen Mann tot aufgefunden. Nach ersten Ermittlungen handelt es sich dabei um den aus Essen stammenden 21-Jährigen, der seit Samstag (27. Juni) vermisst wurde.

Die Kripo hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Eine Obduktion steht noch aus.

Erstmeldung am 28. Juni, 15.42 Uhr

Köln - Die Polizei sucht aktuell nach einem Badegast (21) vom Fühlinger See! Wer hat den jungen Mann gesehen und kann bei dessen Suche helfen?

Taucher und andere Rettungskräfte suchen momentan den vermissten 21-Jährigen. (Symbolbild9
Taucher und andere Rettungskräfte suchen momentan den vermissten 21-Jährigen. (Symbolbild9  © Thomas Banneyer/dpa

Laut Polizei soll der Syrer am Samstag gegen 13 Uhr den Fühlinger See betreten, ihn anschließend aber nicht mehr verlassen haben.

Den Angaben zufolge sei er circa 1,70 Meter groß und habe am Samstag eine blaue Badehose getragen.

Zusammenhänge zwischen einem derzeit am Fühlinger See stattfindenden Festival scheint es momentan nicht zu geben.

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Angehörige hatten den 21-Jährigen am Samstag gegen 15 Uhr als vermisst gemeldet.

Seitdem suchen Taucher, ein Hubschrauber und zahlreiche Einsatzkräfte am Ufer nach ihm.

Sämtliche Hinweise von Zeugen können unter 02212290 oder per E-Mail an die Polizei weitergegeben werden.

Titelfoto: Thomas Banneyer/dpa

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