Mensch untergegangen? Große Suchaktion am Flückigersee in Freiburg
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Von Klaas Seißer
Freiburg - Am Flückigersee in Freiburg suchen Einsatzkräfte mit einem Hubschrauber nach einer vermissten Person. Bisher blieb die Suche erfolglos.
Einsatzkräfte rückten am Dienstag zu dem See in Freiburg zur Suche nach einem mutmaßlich untergegangenen Menschen aus.
Unter anderem mit einem Hubschrauber prüfen sie den Flückigersee, wie ein Polizeisprecher sagte.
Bislang lief die Suche erfolglos.
Details zu dem mutmaßlich vermissten Menschen nannte der Sprecher nicht. Die intensive Suche an dem See im Stadtteil Betzenhausen laufe derzeit noch.
Titelfoto: Arno Burgi/dpa