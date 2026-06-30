Mensch untergegangen? Große Suchaktion am Flückigersee in Freiburg

Freiburg - Am Flückigersee in Freiburg suchen Einsatzkräfte mit einem Hubschrauber nach einer vermissten Person. Bisher blieb die Suche erfolglos.

Die Suche nach dem vermissten Mensch läuft auf Hochtouren. (Symbolfoto) © Arno Burgi/dpa

Einsatzkräfte rückten am Dienstag zu dem See in Freiburg zur Suche nach einem mutmaßlich untergegangenen Menschen aus.

Unter anderem mit einem Hubschrauber prüfen sie den Flückigersee, wie ein Polizeisprecher sagte.

Bislang lief die Suche erfolglos.