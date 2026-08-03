Versteckt in Kartons: Bundespolizei rettet Hundewelpen am Grenzübergang

Reitzenhain - Diese armen Hundewelpen! Bei einer Einreisekontrolle am Grenzübergang in Reitzenhain ( Erzgebirge ) entdeckten die Beamten sieben Hundewelpen - versteckt in Kartons.

Diese sieben Hundewelpen sollten nach Belgien gebracht werden. © Bundespolizei Chemnitz

Wie die Polizei mitteilte, fand die besagte Kontrolle bereits am vergangenen Freitagnachmittag statt.

Gegen 15.20 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte das Fahrzeug einer 48-jährigen Frau aus Rumänien. Dabei entdeckten sie die sieben Hundewelpen.

Die Fahrt muss eine Qual für die kleinen Tiere gewesen sein. Sie bekamen durch die wenigen und kleinen Löcher viel zu wenig Luft. Zudem gab es weder Wasser noch Futter für die Welpen.

Die Rumänin hatte zudem keine gültigen Papiere für die Wonneproppen bei sich. Laut eigenen Angaben sollten die Tiere nach Belgien gebracht werden.

Die Beamten verständigten umgehend das Veterinäramt, woraufhin eine Amtstierärztin an den Grenzübergang geschickt wurde und die Hunde in ein Tierheim brachte.