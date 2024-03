Fahrgast benimmt sich in Bus daneben: Als der Fahrer eingreift, tickt er aus

Reutlingen - Im Zuge einer Auseinandersetzung mit einem betrunkenen Fahrgast ist ein Busfahrer in Reutlingen leicht verletzt worden.

Ursächlich für den Streit dürfte nach ersten Ermittlungen gewesen sein, dass der 29-Jährige während der Fahrt zwei 13 und 14 Jahre alte Mädchen in unsittlicher Art und Weise angesprochen hatte.

Wie die Polizei am heutigen Samstag mitteilte, hatten Zeugen den Notruf gewählt, als ein 29-jähriger Fahrgast und der 59-jährige Busfahrer körperlich aneinandergerieten.

Der handfeste Vorfall ereignete sich am gestrigen Freitagabend gegen 19.30 Uhr in einem Linienbus im Reutlinger Stadtteil Ohmenhausen.

Aus einem Streitgespräch, im Zuge dessen der Busfahrer den Fahrgast zum Verlassen des Busses aufforderte, entwickelte sich schnell eine wilde Rauferei mit wüsten gegenseitigen Beleidigungen zwischen den beiden Männern.

In der Folge bespuckte der Fahrgast den Busfahrer mit dem Inhalt seiner Getränkedose. Die hitzige Situation konnte selbst durch die herbeigeeilten Polizeibeamten nicht entschärft werden und so musste der aggressive Mann, der die Polizisten ebenfalls verbal angriff, in Gewahrsam genommen werden.

Der 59-jährige Busfahrer erlitt im Zuge der Auseinandersetzung leichte Verletzungen. Die beiden Mädchen konnten an ihre Eltern übergeben werden. Der genaue Tatablauf ist nun Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Reutlingen.