Fahrkartenautomat im Vogtland gesprengt: 30.000 Euro Schaden

Plauen - Unbekannte sprengten in der Nacht zu Freitag einen Fahrkartenautomaten an der Straßenbahn-Haltestelle Anton-Kraus-Straße in Plauen ( Vogtland ).

Nach der Explosion und den Räumungsarbeiten bleibt nur der Sockel zurück. © Ellen Liebner

Die Explosion war laut Polizei so heftig, dass Teile des Automaten über die gesamte Haltestelle und die Äußere Reichenbacher Straße geschleudert wurden.

Glas-Trennwände, die die Haltestelle von der Straße abtrennen, zerbrachen dabei. Die Scherben landeten ebenfalls auf der Straße.

Während der Aufräumarbeiten war die Äußere Reichenbacher Straße in der Nacht knapp drei Stunden gesperrt.

Der entstandene Sachschaden wird laut Polizeiangaben derzeit auf etwa 30.000 Euro geschätzt.