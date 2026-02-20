Fahrkartenautomat im Vogtland gesprengt: 30.000 Euro Schaden
Plauen - Unbekannte sprengten in der Nacht zu Freitag einen Fahrkartenautomaten an der Straßenbahn-Haltestelle Anton-Kraus-Straße in Plauen (Vogtland).
Die Explosion war laut Polizei so heftig, dass Teile des Automaten über die gesamte Haltestelle und die Äußere Reichenbacher Straße geschleudert wurden.
Glas-Trennwände, die die Haltestelle von der Straße abtrennen, zerbrachen dabei. Die Scherben landeten ebenfalls auf der Straße.
Während der Aufräumarbeiten war die Äußere Reichenbacher Straße in der Nacht knapp drei Stunden gesperrt.
Der entstandene Sachschaden wird laut Polizeiangaben derzeit auf etwa 30.000 Euro geschätzt.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zum Täter liegen derzeit keine vor. Wer in der Nacht etwas gesehen hat und Angaben zu den Tätern machen kann, wird gebeten, sich telefonisch bei der Kriminalpolizei Zwickau unter 0375 428-4480 zu melden.
Titelfoto: Ellen Liebner