Nach Sparkassen-Coup mit Millionen-Schaden: Polizei geht über 600 Hinweisen nach

Gelsenkirchen - Bei dem spektakulären Millionen-Einbruch in eine Sparkasse in Gelsenkirchen Ende 2025 sind 140 Schließfachkunden verschont worden.

Bei dem Sparkassen-Einbruch hatten Unbekannte ein Loch in eine dicke Betonwand gebohrt. © Polizei Gelsenkirchen/dpa

Ihre Schließfächer seien nicht aufgebrochen worden. Die Sparkasse werde ab der übernächsten Woche mit ihnen Termine machen, damit sie wieder an die Inhalte ihrer Fächer kämen, kündigte der Sparkassenchef Michael Klotz am Donnerstagabend bei einem WDR-Lokalzeit-Stadtgespräch in Gelsenkirchen an.

Bei dem Einbruch hatten Unbekannte Ende Dezember mehr als 3000 Schließfächer im Tresorraum aufgebrochen, nachdem sie ein Loch in eine dicke Betonwand gebohrt hatten.

Die Einbrecher flohen mit Gold, Bargeld und anderen Wertsachen in möglicherweise zwei- oder sogar dreistelliger Millionenhöhe.

Die Polizei verfolge inzwischen mehr als 600 Hinweise, sagte der Gelsenkirchener Polizeipräsident Tim Frommeyer in der WDR-Livesendung.