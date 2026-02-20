Ablenkungsmanöver im Supermarkt: Zwei Männer klauen Geldbörse und fliehen

Oberhavel - Nach einem dreisten Diebstahl in einem Supermarkt in Gransee fahndet die Kriminalpolizei jetzt öffentlich nach zwei mutmaßlichen Tätern.

Die Bilder zeigen die unbekannten Täter auf der Überwachungskamera des Supermarktes. © Polizei Brandenburg/Polizeidirektion Nord

Der Vorfall ereignete sich bereits am 10. Juli 2025 gegen 10.40 Uhr in einem Supermarkt in der Lehnitzstraße.

Während eine Kundin ihre Einkäufe erledigte, sprach sie einer der Männer gezielt an und verwickelte sie in ein Gespräch. Was die Frau in diesem Moment nicht bemerkte: Sein Komplize griff unbemerkt zu – und nahm die Geldbörse aus dem Einkaufswagen.

Erst später bemerkte die Frau den Diebstahl – da waren die Täter längst verschwunden. Doch eine Überwachungskamera filmte die beiden Männer.

Laut Polizei sind die Verdächtigen zwischen 20 und 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und sollen ein westeuropäisches Erscheinungsbild haben.

Nun setzt die Kriminalpolizei auf Hinweise aus der Bevölkerung: Wer kennt die Männer oder kann Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen?