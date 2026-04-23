Fahrkartenkontrolle eskaliert: 17-Jähriger attackiert Zugbegleiter mit Pfefferspray
Dresden - Am Mittwochabend eskalierte in einer S-Bahn in Richtung Kamenz eine Fahrkartenkontrolle. Ein Jugendlicher attackierte einen Zugbegleiter mit Pfefferspray.
Der Angriff ereignete sich laut Polizei in der Linie 8 am Haltepunkt Bischheim-Gersdorf. Als der 17-Jährige routinemäßig kontrolliert wurde, konnte er keinen Fahrschein vorlegen.
Als der junge Mann aufgefordert wurde, den Zug zu verlassen, begann er, den Zugbegleiter zu beschimpfen.
Beim Aussteigen eskalierte die Situation schließlich völlig: Der 17-Jährige drehte sich um und sprühte dem Zugbegleiter gezielt Pfefferspray ins Gesicht. Der Mann wurde dabei leicht verletzt, er wurde noch vor Ort vom Rettungsdienst versorgt.
Auch der 17-Jährige verletzte sich bei seiner eiligen Flucht, in einem Krankenhaus stellte er sich schließlich selbst. Die Bundespolizeiinspektion Dresden ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.
Titelfoto: Steffen Füssel