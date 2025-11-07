Fahrlehrerin leistet Unfallhilfe, plötzlich wird sie von Rentner brutal angegriffen

Ludwigshafen am Rhein - Absurde Reaktion! Ein Verkehrsunfall in Ludwigshafen nahm am Donnerstagnachmittag eine unerwartete Wendung: Nachdem zwei Autos an einer Kreuzung zusammengestoßen waren, wurde eine hilfsbereite Fahrlehrerin selbst zum Opfer einer brutalen Attacke.

Im rheinland-pfälzischen Ludwigshafen kam es am Donnerstag zu einem tätlichen Angriff eines Seniors auf eine Unfallhelferin. (Symbolbild) © Montage: Andreas Arnold/dpa, Boris Roessler/dpa

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 15.30 Uhr im Bereich der Kreuzung Kärntner Straße, Leininger Straße und Maudacher Straße.

Ein 46-jähriger Autofahrer missachtete dort die Vorfahrt eines entgegenkommenden 18-Jährigen. Beim Zusammenstoß wurde der 19-jährige Beifahrer des 46-Jährigen leicht verletzt.

Kurz nach dem Unfall traf eine 28-jährige Fahrlehrerin mit ihrer Fahrschülerin zufällig am Ort des Geschehens ein. Die Frau leistete sofort Erste Hilfe.

Doch anstatt Dankbarkeit zu erfahren, wurde sie selbst angegriffen: Ein 69-jähriger Anwohner fühlte sich durch das abgestellte Fahrschulauto gestört und sprach die Fahrlehrerin an.

Als diese ihm erklärte, dass sie Verletzten helfe, schlug der Rentner mehrfach mit der Beifahrertür ihres Autos gegen sie und verletzte sie.