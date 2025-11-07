Schwere Verletzungen und 30.000 Euro Schaden: Mann kracht mit Transporter gegen Baum

Thießen - Am vergangenen Donnerstagabend verlor ein 47-Jähriger zwischen Mühlstedt und Thießen die Kontrolle über seinen Transporter.

Der 47-jährige Fahrer musste durch die Feuerwehr aus dem Transporter befreit werden. © Facebook/Freiwillige Feuerwehr Roßlau (Elbe)

Der Unfall ereignete gegen 23.32 Uhr auf der Landstraße L 120 zwischen Mühlstedt und Thießen.

Wie die Polizei Dessau-Roßlau mitteilte, sei der 47-Jährige nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und schließlich mit einem Baum kollidiert. Wieso der Fahrer die Kontrolle verlor, sei zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar.

Aufgrund des Aufpralls wurde der Mann so stark in dem Auto eingeklemmt, dass er von der Feuerwehr daraus befreit und schließlich wegen schwerer Verletzungen ins Klinikum Dessau-Roßlau gebracht werden musste.