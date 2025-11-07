Schwere Verletzungen und 30.000 Euro Schaden: Mann kracht mit Transporter gegen Baum
Thießen - Am vergangenen Donnerstagabend verlor ein 47-Jähriger zwischen Mühlstedt und Thießen die Kontrolle über seinen Transporter.
Der Unfall ereignete gegen 23.32 Uhr auf der Landstraße L 120 zwischen Mühlstedt und Thießen.
Wie die Polizei Dessau-Roßlau mitteilte, sei der 47-Jährige nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und schließlich mit einem Baum kollidiert. Wieso der Fahrer die Kontrolle verlor, sei zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar.
Aufgrund des Aufpralls wurde der Mann so stark in dem Auto eingeklemmt, dass er von der Feuerwehr daraus befreit und schließlich wegen schwerer Verletzungen ins Klinikum Dessau-Roßlau gebracht werden musste.
Der zerstörte Daimler-Benz wurde zur technischen Begutachtung sichergestellt. Während der Autobahndienst Dessau-Roßlau den Unfall aufnahm, musste die Landstraße voll gesperrt werden.
Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.
