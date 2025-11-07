Zwei offene Haftbefehle: Polizei schnappt gesuchten Schwarzfahrer

Magdeburg - Am Donnerstagmorgen kontrollierte die Polizei in Magdeburg einen Schwarzfahrer, der eigentlich längst hinter Gittern sein sollte.

Der 64-jährige Gesuchte musste mit den Polizisten am Hauptbahnhof aussteigen. (Symbolfoto) © Isabelle Wiermann/TAG24

Der Mann saß in einem Regionalexpress von Schönebeck nach Magdeburg, als er der Zugbegleiterin kein gültiges Ticket vorzeigen konnte.

Aussteigen wollte er aber auch nicht. Daraufhin wurden die Beamten gerufen, teilte die Bundespolizeiinspektion Magdeburg am Freitag mit.

Sie überzeugten den 64-Jährigen, den Zug am Hauptbahnhof Magdeburg zu verlassen und mit auf die Dienststelle zu kommen.

Dort bemerkten sie, dass der Mann von zwei Behörden per Haftbefehl gesucht wurde!

Schon im November wurde er vom Amtsgericht Magdeburg wegen des Erschleichens von Leistungen zu einer 500-Euro-Geldstrafe oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tagen verurteilt. Der 64-Jährige entschied sich aber für keine Option. Das Amtsgericht Nürnberg hatte ihn aus dem gleichen Grund verurteilt.

Der Pole wurde anschließend zur Mittagszeit einem Haftrichter vorgeführt. Nun sitzt er im Gefängnis.