Omnibus gestoppt: Zoll entdeckt Tausende Zigaretten und gefälschte Klamotten

Leipheim - In den Sitzen und Verkleidungen eines Reisebusses haben Zöllner bei einer Kontrolle auf der A8 hunderte Packungen geschmuggelter Zigaretten in einem Omnibus gefunden.

Zum Schluss zählten die Beamten 8280 Zigaretten, die in dem Bus versteckt waren. © Hauptzollamt Augsburg

Laut Polizei befanden sich in dem Linienbus 17 Fahrgäste. Keiner von ihnen – auch nicht der Fahrer – hätten zollpflichtigen Waren angemeldet.

Allerdings fielen den Beamten bei der Kontrolle im schwäbischen Landkreis Günzburg sogenannte Wartungsklappen in den Ablagefächern über den Sitzen auf, die offenbar nicht richtig verschraubt wurden.

Ein genauerer Blick zeigte, dass hier bereits mehrere Zigaretten versteckt wurden.

"Daraufhin entfernten die Einsatzkräfte verschiedene Sitzpolster der Fahrgastsitze. Auch hier waren Zigaretten versteckt", teilte das Hauptzollamt Augsburg am Freitag mit.

"Zudem befanden sich weitere Tabakwaren in der Reisetasche des Busfahrers. Insgesamt stellten die Augsburger Zöllner 8280 Zigaretten sicher." Darüber hinaus wurden 144 gefälschte Markenartikel – T-Shirts, Trikots und Hosen – in einem Karton entdeckt.