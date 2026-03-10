Falsche Beamte am Telefon: Polizei warnt vor Trickbetrug

Dallgow-Döberitz/Groß Glienicke – Mehrere Bewohner im Havelland wurden am Montagmittag von Betrügern angerufen, die sich als Polizisten ausgaben.

Betrüger nutzen die Angst vor Einbrüchen, um Druck aufzubauen und Opfer zur Herausgabe von Geld oder Wertgegenständen zu bewegen. (Symbolfoto) © Johannes Neudecker/dpa

Ein 65-jähriger Mann aus Groß Glienicke erhielt die Warnung vor einem angeblich bevorstehenden Raubüberfall und sollte sein Haus verlassen. Auch in Dallgow-Döberitz meldeten sich Anrufer, um Wertgegenstände wie Bargeld und Schmuck zu erfragen.

Die Opfer durchschauten die Masche jedoch und informierten die echte Polizei, die Strafanzeigen aufnahm.

Die Polizei warnt: "Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen und geben Sie keine Details zu Ihrer Familie oder Ihren finanziellen Verhältnissen preis. Notieren Sie die Nummer des Anrufers, vereinbaren Sie gegebenenfalls einen späteren Rückruf und besprechen Sie Geldangelegenheiten immer mit einer Vertrauensperson."