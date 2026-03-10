Freunde und Bekannte steigen immer wieder dazu: Teenager klaut Brummi und geht ganze Nacht auf Spritztour
Rhein-Sieg-Kreis - Ein Jugendlicher (17) hat einen Lkw in Hennef gestohlen und anschließend eine ausgedehnte Spritztour durch den Rhein-Sieg-Kreis unternommen. Der Teenager lud unter anderem auch mehrere Freunde ein – und beging dabei eine Reihe von Verstößen.
Wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag berichtete, hatte der 17-Jährige den 7,5-Tonner am Sonntagabend gegen 20 Uhr im Beisein eines Freundes von einem Firmengelände an der Conrad-Röntgen-Straße in Hennef entwendet.
Anschließend brach er zu seiner illegalen Ausfahrt auf, die ihn durch Neunkirchen-Seelscheid, Lohmar, Sankt Augustin, Troisdorf, Bonn und in die Nähe des Flughafens Köln/Bonn führte und offenbar die ganze Nacht andauerte.
Einen Führerschein besaß der 17-jährige Fahrer dabei nicht. Das an dem Lkw angebrachte Kennzeichen wurde zudem von einem geparkten Auto gestohlen.
Während der Spritztour lud der Jugendliche offenbar mehrmals Freunde und Bekannte dazu ein, eine Runde mitzufahren, denn diese seien zwischenzeitlich immer wieder zu- und ausgestiegen, wie die Polizei weiter berichtete. Doch nicht nur das!
Tankbetrug, Unfallflucht und mehr: Polizei sucht nach Chaos-Fahrt nach Zeugen
An zwei Tankstellen sei der Laster betankt worden, ohne dass der Fahrer den Kraftstoff anschließend bezahlt hatte. Zudem wurden "mehrere Verkehrsunfallfluchten begangen, bei denen es zu kleineren Sachschäden, nicht aber zu Personenschäden kam", wie der Sprecher schilderte.
Obendrein fuhr der 17-Jährige auch noch zu schnell mit dem Brummi, wobei er mindestens einmal geblitzt wurde. Er räumte außerdem später gegenüber den Beamten ein, mit dem gestohlenen Lkw auch noch über einen Sportplatz gefahren zu sein.
Das Ende vom Lied: Die Polizei leitete Ermittlungen gegen den Teenager ein. "Bislang stehen der Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des unbefugten Gebrauchs eines Kraftwagens, des Diebstahls eines Kraftfahrzeugs, des Tankbetrugs sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort im Raum", erklärte der Sprecher.
Zudem sind die Beamten auf der Suche nach Zeugen, die unter der Telefonnummer 02241/541-3521 zur Klärung des Geschehens beitragen oder anderweitige sachdienliche Angaben machen können.
Titelfoto: 123RF/adrianhancu