Freunde und Bekannte steigen immer wieder dazu: Teenager klaut Brummi und geht ganze Nacht auf Spritztour

Rhein-Sieg-Kreis - Ein Jugendlicher (17) hat einen Lkw in Hennef gestohlen und anschließend eine ausgedehnte Spritztour durch den Rhein-Sieg-Kreis unternommen. Der Teenager lud unter anderem auch mehrere Freunde ein – und beging dabei eine Reihe von Verstößen.

Die Teenager hatten den Lkw von einem Firmengelände in Hennef entwendet und anschließend eine nächtliche Tour durch den Rhein-Sieg-Kreis unternommen. (Symbolfoto) © 123RF/adrianhancu

Wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag berichtete, hatte der 17-Jährige den 7,5-Tonner am Sonntagabend gegen 20 Uhr im Beisein eines Freundes von einem Firmengelände an der Conrad-Röntgen-Straße in Hennef entwendet.

Anschließend brach er zu seiner illegalen Ausfahrt auf, die ihn durch Neunkirchen-Seelscheid, Lohmar, Sankt Augustin, Troisdorf, Bonn und in die Nähe des Flughafens Köln/Bonn führte und offenbar die ganze Nacht andauerte.

Einen Führerschein besaß der 17-jährige Fahrer dabei nicht. Das an dem Lkw angebrachte Kennzeichen wurde zudem von einem geparkten Auto gestohlen.

Während der Spritztour lud der Jugendliche offenbar mehrmals Freunde und Bekannte dazu ein, eine Runde mitzufahren, denn diese seien zwischenzeitlich immer wieder zu- und ausgestiegen, wie die Polizei weiter berichtete. Doch nicht nur das!