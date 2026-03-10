Gewalt gegen Bahnpersonal: Mann schlägt Zugbegleiter mit Gehhilfe auf den Kopf
Halle (Saale) - Ein Zugbegleiter wurde am Montagabend auf der Strecke von Berlin nach München von einem Fahrgast angegriffen und am Kopf verletzt.
Die Bundespolizei bestätigte den Vorfall am Dienstagmittag. Demnach ging gegen 18.50 Uhr bei den Beamten die Meldung ein, dass ein Fahrgast im Intercity-Express kein Ticket besitze. Kurz danach wurde dann der Angriff gemeldet.
Der Fahrgast, ein 64-jähriger Ukrainer, beschimpfte den Zugbegleiter während der Fahrkartenkontrolle. Er versuchte zu flüchten, doch der Bahnmitarbeiter versperrte ihm den Weg.
Der 64-Jährige schlug mit seiner Gehhilfe zu und verletzte den Zugbegleiter am Kopf. Auch eine Reisende wurde dabei am Kopf getroffen.
Bei der Einfahrt des Zuges am Hauptbahnhof in Halle (Saale) übernahmen die Beamten der Bundespolizei den Fall.
Sie kontrollierten den Fahrgast und stellten fest, dass er einen Atemalkoholwert von 2,68 Promille hatte. Gegen ihn wird unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und des Erschleichens von Leistungen ermittelt.
Der Zugbegleiter brach seinen Dienst ab und reiste als Fahrgast weiter nach München.
