Mädchen (11) bewusstlos nahe B21 entdeckt: Sie erinnert sich an Unbekannte in schwarzem Auto!

Bad Reichenhall - Die Kriminalpolizei in Traunstein untersucht derzeit den Fall eines elf Jahre alten Mädchens aus dem Landkreis Berchtesgadener Land, das am frühen Abend des 3. März bewusstlos nahe der Bundesstraße 21 gefunden wurde.

Die Kriminalpolizei Traunstein und die Staatsanwaltschaft hoffen bei ihren Untersuchungen auf Hilfe aus der Bevölkerung. (Symbolfoto) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Wie die Beamten mitteilten, entdeckte ein Zeuge gegen 19.15 Uhr das Kind auf einem Radweg. Ein alarmierter Rettungsdienst brachte die Elfjährige in eine Klinik.

"Auf dem Weg dorthin und später bei der Polizei erzählte das Mädchen, dass sie an der Örtlichkeit Bundesstraße 21/Reichenhaller Straße das Bewusstsein verloren und ihre Erinnerung erst später wieder eingesetzt habe", hieß es vonseiten des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd.

"Zuvor hätten sich ein oder zwei Unbekannte dort an einem schwarzen Pkw aufgehalten. Inwieweit diese Personen mit der mitgeteilten Ohnmacht des Mädchens in Verbindung stehen, ist derzeit unklar."

Die Polizeiinspektion Bad Reichenhall begann mit den Untersuchungen. Inzwischen haben die Kriminalpolizei Traunstein und die Staatsanwaltschaft den Fall übernommen.

Vor allem setzen die Ermittler nun auch auf die Unterstützung aus der Bevölkerung.