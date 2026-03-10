Mädchen (11) bewusstlos nahe B21 entdeckt: Sie erinnert sich an Unbekannte in schwarzem Auto!
Bad Reichenhall - Die Kriminalpolizei in Traunstein untersucht derzeit den Fall eines elf Jahre alten Mädchens aus dem Landkreis Berchtesgadener Land, das am frühen Abend des 3. März bewusstlos nahe der Bundesstraße 21 gefunden wurde.
Wie die Beamten mitteilten, entdeckte ein Zeuge gegen 19.15 Uhr das Kind auf einem Radweg. Ein alarmierter Rettungsdienst brachte die Elfjährige in eine Klinik.
"Auf dem Weg dorthin und später bei der Polizei erzählte das Mädchen, dass sie an der Örtlichkeit Bundesstraße 21/Reichenhaller Straße das Bewusstsein verloren und ihre Erinnerung erst später wieder eingesetzt habe", hieß es vonseiten des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd.
"Zuvor hätten sich ein oder zwei Unbekannte dort an einem schwarzen Pkw aufgehalten. Inwieweit diese Personen mit der mitgeteilten Ohnmacht des Mädchens in Verbindung stehen, ist derzeit unklar."
Die Polizeiinspektion Bad Reichenhall begann mit den Untersuchungen. Inzwischen haben die Kriminalpolizei Traunstein und die Staatsanwaltschaft den Fall übernommen.
Vor allem setzen die Ermittler nun auch auf die Unterstützung aus der Bevölkerung.
Zeugen gesucht: Wer hat den schwarzen Wagen oder die Insassen gesehen?
Die Beamten sind auf der Suche nach potenziellen Zeugen, die in diesem Fall Hinweise geben können und haben konkrete Fragen ausformuliert:
Wer hielt sich am Dienstagabend, 3. März 2026, im Bereich der Bundesstraße 21/Reichenhaller Straße auf und hat Wahrnehmungen gemacht, die für die Aufklärung der geschilderten Abläufe sachdienlich sind?
Wem fielen im Umfeld der Bundesstraße/Reichenhaller Straße zur oben genannten Zeit verdächtige schwarze Fahrzeuge oder deren Insassen auf?
Wer kann den Ermittlern darüber hinaus sonstige Hinweise in diesem Fall geben?
Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0861/98730 bei der Kriminalpolizeiinspektion in Traunstein oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.
