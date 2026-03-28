Falsche Notfallnummer im Internet: Betrüger erbeuten fast 10.000 Euro
Erfurt - Betrüger haben am Freitag eine 79-jährige Frau aus Erfurt mit einer fiesen Masche um viel Geld gebracht.
Nachdem die Rentnerin verschiedene Internetseiten besucht hatte, erschien auf ihrem Computer nach Erkenntnissen der Polizei plötzlich eine Fehlermeldung und der PC ließ sich nicht mehr entsperren.
Auf dem Bildschirm wurde eine angebliche Notfallnummer angezeigt, die die Frau anrief.
Am Telefon meldete sich ein vermeintlicher Mitarbeiter der Firma Microsoft. Noch bevor er sich um das Computerproblem kümmerte, erfragte er persönliche Daten sowie Bankdaten der Frau und beendete anschließend das Gespräch.
Als die Seniorin misstrauisch wurde und ihre Konten sperren lassen wollte, stellte sie fest, dass bereits 8800 Euro von ihrem Konto abgebucht worden waren.
Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut vor solchen Betrugsmaschen und rät, niemals persönliche Daten oder Bankdaten am Telefon preiszugeben.
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