Falsche Notfallnummer im Internet: Betrüger erbeuten fast 10.000 Euro

Erfurt - Betrüger haben am Freitag eine 79-jährige Frau aus Erfurt mit einer fiesen Masche um viel Geld gebracht.

Eine 79-jährige Erfurterin wurde von Betrügern über eine Internetseite um 8800 Euro gebracht. (Symbolfoto) © 123RF/fizkes

Nachdem die Rentnerin verschiedene Internetseiten besucht hatte, erschien auf ihrem Computer nach Erkenntnissen der Polizei plötzlich eine Fehlermeldung und der PC ließ sich nicht mehr entsperren.

Auf dem Bildschirm wurde eine angebliche Notfallnummer angezeigt, die die Frau anrief.

Am Telefon meldete sich ein vermeintlicher Mitarbeiter der Firma Microsoft. Noch bevor er sich um das Computerproblem kümmerte, erfragte er persönliche Daten sowie Bankdaten der Frau und beendete anschließend das Gespräch.

Als die Seniorin misstrauisch wurde und ihre Konten sperren lassen wollte, stellte sie fest, dass bereits 8800 Euro von ihrem Konto abgebucht worden waren.