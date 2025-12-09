Falsche Polizisten in Brandenburg: Vorsicht bei diesen Anzeichen!

Havelland - Erneut treiben Trickbetrüger ihr Unwesen. Wie die Polizei mitteilte, wurden am Dienstag gleich drei Fälle von Betrug und Amtsanmaßung aus Brieselang und Schönwalde-Heilstätten aufgenommen.

Mit einer perfiden Masche versuchen falsche Polizisten, Senioren zu täuschen. (Symbolbild) © Bildmontage: ginasanders/123rf, Axel Heimken/dpa

Die Täter gaben sich dabei am Telefon als Polizisten aus, mit dem Ziel, an Bargeld und Wertgegenstände zu kommen.

Bei der Masche erkundigen sich die falschen Beamten nach persönlichen Informationen, Bargeld und Schmuck. Anschließend bieten sie an, diese "sicher bei der Polizei zu verwahren", um angebliche Einbrüche zu verhindern.

Eine 76-Jährige aus Schönwalde durchschaute den Betrug und alarmierte sofort die echte Polizei. Doch zwei Senioren aus Brieselang fielen auf die Täter herein.



Bereits am Samstag erbeuteten die Betrüger 3800 Euro bei einer 91-jährigen Frau, am Montag weitere 600 Euro bei einem 91-jährigen Mann.

Die Polizei hat Ermittlungsverfahren eingeleitet und Beweise gesichert.