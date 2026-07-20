Falsche Polizisten rufen Senioren an: Zehn Betrugsversuche in Arnstadt

Arnstadt - In Arnstadt haben Betrüger mit der Masche des "falschen Polizisten" gleich mehrfach versucht, Senioren am Telefon zu täuschen.

Mit der Masche des "falschen Polizisten" versuchten Betrüger, Senioren in Arnstadt am Telefon zu täuschen. (Symbolbild) © 123RF/fizkes

Nach Angaben der Polizei erhielten am Montag mindestens zehn Menschen im Alter zwischen 68 und 91 Jahren entsprechende Anrufe.

Die Täter gaben sich als Polizeibeamte aus und behaupteten, eine Diebesbande sei festgenommen worden. Die Adresse der Angerufenen stehe angeblich auf einer Liste weiterer möglicher Opfer.

Die Senioren reagierten jedoch richtig und beendeten die Gespräche sofort. Ein finanzieller Schaden entstand deshalb nicht.