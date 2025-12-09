Falscher 50er: Fahnder stoppen Falschgeldbande und heben komplette Werkstatt aus

Ingolstadt - Polizei und Staatsanwaltschaft in Ingolstadt haben nach eigenen Angaben eine überregional agierende Falschgeldbande zerschlagen.

Die Ermittler freuen sich über einen erfolgreichen "Schlag gegen die bundesweit agierende Falschgeldszene". (Symbolbild) © 123rf/nomadsoul1

Details des Ermittlungserfolgs wollen die Fahnder am Dienstag ab 11 Uhr bekanntgeben.

Die Kripo spricht von einem "erfolgreich geglückten Schlag gegen die bundesweit agierende Falschgeldszene".

Laut den Angaben waren mehrere Sicherheitsbehörden im Bundesgebiet sowie im benachbarten Ausland beteiligt. Es sei eine Geldfälscherwerkstatt ausgehoben worden, und mehrere Personen seien festgenommen worden.

Nach Angaben der Polizei bleibt Falschgeld trotz der Versuche, die Geldscheine immer sicherer zu machen, ein erhebliches Problem. Die Deutsche Bundesbank hatte nach eigenen Angaben im Jahr 2024 rund 72.400 falsche Euro-Banknoten aus dem Verkehr gezogen.

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich die Anzahl der Blüten um 28 Prozent. Der Nennwert dieser Fälschungen sank hingegen auf 4,5 Millionen Euro.