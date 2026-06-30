Exhibitionist belästigt zwei elfjährige Mädchen: Polizei nimmt 37-Jährigen fest

Würzburg/Veitshöchheim - Zwei elf Jahre alte Mädchen sahen sich plötzlich mit einem Exhibitionisten konfrontiert: Die Polizei in Unterfranken war schnell vor Ort und nahm einen Tatverdächtigen fest!

Alarm in Veitshöchheim bei Würzburg: Die Polizei nahm einen mutmaßlichen Exhibitionisten fest. (Symbolbild) © Montage: dpa/Bildfunk, Arnulf Stoffel/dpa

Der Vorfall ereignete sich am Montagnachmittag in der Gemeinde Veitshöchheim nordwestlich von Würzburg, wie das Polizeipräsidium Unterfranken am Dienstag mitteilte.

Demnach waren die beiden Mädchen gegen 15.30 Uhr in der Straße Am Schneckenhaus unterwegs, "als ein 37-jähriger Deutscher sich nach einem kurzen Gespräch mit den Mädchen die Hose heruntergezogen und an seinem Glied manipuliert haben soll", wie ein Sprecher erklärte.

Die beiden Elfjährigen riefen um Hilfe, schon kurz darauf war eine Streifenwagen-Besatzung vor Ort.

Der 37-jährige Verdächtige wurde "noch in der Nähe des Fußweges durch die Polizei festgenommen", hieß es weiter.

Da der Mann "Hinweise auf eine psychiatrische Erkrankung" zeigte, wurde er in eine Klinik gebracht.