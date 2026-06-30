Exhibitionist belästigt zwei elfjährige Mädchen: Polizei nimmt 37-Jährigen fest
Würzburg/Veitshöchheim - Zwei elf Jahre alte Mädchen sahen sich plötzlich mit einem Exhibitionisten konfrontiert: Die Polizei in Unterfranken war schnell vor Ort und nahm einen Tatverdächtigen fest!
Der Vorfall ereignete sich am Montagnachmittag in der Gemeinde Veitshöchheim nordwestlich von Würzburg, wie das Polizeipräsidium Unterfranken am Dienstag mitteilte.
Demnach waren die beiden Mädchen gegen 15.30 Uhr in der Straße Am Schneckenhaus unterwegs, "als ein 37-jähriger Deutscher sich nach einem kurzen Gespräch mit den Mädchen die Hose heruntergezogen und an seinem Glied manipuliert haben soll", wie ein Sprecher erklärte.
Die beiden Elfjährigen riefen um Hilfe, schon kurz darauf war eine Streifenwagen-Besatzung vor Ort.
Der 37-jährige Verdächtige wurde "noch in der Nähe des Fußweges durch die Polizei festgenommen", hieß es weiter.
Da der Mann "Hinweise auf eine psychiatrische Erkrankung" zeigte, wurde er in eine Klinik gebracht.
Kripo Würzburg gibt Tipps zur Reaktion auf Exhibitionisten
Die Würzburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zugleich nehmen die Beamten den Vorfall in Veitshöchheim zum Anlass, um sich mit Tipps an die Bevölkerung zu wenden.
Wer sich einem Exhibitionisten gegenüber sehe, der solle sich schnell von der Person entfernen, "belebte Orte oder ein Geschäft" aufsuchen und die Polizei über den Notruf 110 alarmieren. Letzteres sei wichtig, damit die Beamten "den Täter eventuell noch in der Nähe antreffen und festnehmen" können. Je präziser der Exhibitionist dabei beschrieben werde, desto besser sei es.
"Versuchen Sie nicht, den Täter anzusprechen oder zu maßregeln" betonte der Sprecher. Und ergänzte: "Gehen Sie nicht auf den Exhibitionisten zu."
"Es ist wichtig, den Vorfall bei der nächsten Polizeidienststelle anzuzeigen. Damit tragen Sie dazu bei, andere Menschen vor ähnlichen Erfahrungen zu schützen und den Täter zu identifizieren", hieß es abschließend.
Titelfoto: Montage: dpa/Bildfunk, Arnulf Stoffel/dpa