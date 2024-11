Falscher Polizist sollte Geld in Sicherheit bringen: Seniorin um 10.000 Euro betrogen!

Neustadt (Sachsen) - Dreiste Betrüger haben in Sachsen eine hilflose Frau (84) um 10.000 Euro gebracht. Die Polizei ermittelt.

In Neustadt in Sachsen wurde eine Seniorin (84) Opfer von Betrügern. (Symbolbild) © 123RF/lopolo

Am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr rief einer der Täter die 84-Jährige aus Neustadt an und gab sich am Telefon als Polizist aus.

Der Unbekannte erklärte ihr, dass sich Einbrecher in der Wohngegend der Seniorin herumtreiben würden.

Aus diesem Grund würde man ihr einen Beamten vorbeischicken, der ihr Geld in Obhut nehmen und in Sicherheit bringen würde.

Die 84-Jährige wurde nicht misstrauisch und öffnete kurz darauf dem falschen Polizisten ihre Wohnungstür.

Anschließend übergab sie ihm rund 10.000 Euro, die der vermeintliche Beamte entgegennahm.