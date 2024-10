Falscher Polizist will Geld von Frau: Wie die reagiert, ist echt pfiffig

Die 67-Jährige lockte den falschen Polizisten in die Falle. (Symbolbild) © 123RF/yacobchuk

Die 67-Jährige erhielt vergangenen Freitag gegen 10 Uhr einen ominösen Anruf eines vermeintlichen Polizisten, der sie vor Einbrechern warnte, die es auf ihre Wohnung abgesehen hätten.

Zudem wollte der falsche Beamte wissen, ob die Frau alleinstehend sei und Bargeld zu Hause hätte. An diesem Punkt ahnte die Dortmunderin den Betrug und übernahm das Ruder.

Sie ließ den Betrüger glauben, etwa 22.000 Euro im Haus zu haben. Dann täuschte sie vor, ihren leeren Telefon-Akku zu wechseln und informierte in der Zeit der Gesprächsunterbrechung ihren Sohn und die Polizei.

"Mit dicken Euro-Zeichen in den Augen wähnte sich der Täter weiter in Sicherheit und war offenkundig davon überzeugt, die Frau perfekt führen zu können", schrieb die Polizei am Dienstag.