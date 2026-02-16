Entführungsfall enttarnt? Zeugin hört Hilferufe aus Transporter

Rostock - Beunruhigende Klänge in der Hansestadt: Am Sonntagnachmittag gegen 15.15 Uhr wurde eine Zeugin an einer Ampel in Rostock-Evershagen auf einen Transporter aufmerksam.

Fünf Streifenwagen rückten nach dem Verdacht auf eine Entführung in Rostock am Sonntag aus. © Stefan Tretropp

Das Fahrzeug befand sich in der Nähe der Thomas-Morus-Straße, als die Frau plötzlich Hilferufe und Klopfgeräusche aus dem Innenraum des Transporters wahrnahm.

Daraufhin informierte sie die Einsatzkräfte, so eine Polizeisprecherin auf Nachfrage von TAG24.

Sofort rückten Beamte mit fünf Streifenwagen aus. Als die Einsatzkräfte das Fahrzeug vor Ort zunächst nicht antreffen konnten, machten sie sich aufgrund des gemerkten Kennzeichens durch die Zeugin über eine Halterabfrage auf den Weg zum Eigentümer des Fahrzeugs.

Dort stellte sich jedoch heraus: Bei dem Vorfall handelte es sich nicht um einen Entführungsfall, wie zuvor vermutet.