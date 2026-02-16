Entführungsfall enttarnt? Zeugin hört Hilferufe aus Transporter
Rostock - Beunruhigende Klänge in der Hansestadt: Am Sonntagnachmittag gegen 15.15 Uhr wurde eine Zeugin an einer Ampel in Rostock-Evershagen auf einen Transporter aufmerksam.
Das Fahrzeug befand sich in der Nähe der Thomas-Morus-Straße, als die Frau plötzlich Hilferufe und Klopfgeräusche aus dem Innenraum des Transporters wahrnahm.
Daraufhin informierte sie die Einsatzkräfte, so eine Polizeisprecherin auf Nachfrage von TAG24.
Sofort rückten Beamte mit fünf Streifenwagen aus. Als die Einsatzkräfte das Fahrzeug vor Ort zunächst nicht antreffen konnten, machten sie sich aufgrund des gemerkten Kennzeichens durch die Zeugin über eine Halterabfrage auf den Weg zum Eigentümer des Fahrzeugs.
Dort stellte sich jedoch heraus: Bei dem Vorfall handelte es sich nicht um einen Entführungsfall, wie zuvor vermutet.
Vermeintlicher Entführungsfall in Rostock entpuppt sich als Scherz
Vielmehr hätten sich Personen lediglich einen Spaß erlaubt. Während der Fahrt zuvor habe sich eine unbekannte Person auf der Ladefläche des Transporters befunden und rein aus Jux Hilferufe imitiert.
Doch die vermeintliche Spaßaktion hat Konsequenzen: Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Vortäuschens einer Straftat wurde eingeleitet, erklärte die Sprecherin abschließend.
Titelfoto: Stefan Tretropp