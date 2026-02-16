Tiefe Schnitte im Bauchbereich! Pferd schwer verletzt, Polizei sucht Zeugen

Schwalmstadt - Was geht im Kopf von manchen Menschen vor sich? Ein Pferd ist in einem Stall schwer verletzt worden. Ein Tierarzt stellte mehrere tiefe Schnittverletzungen im Bauchbereich fest, die versorgt und genäht werden mussten.

Das Pferd musste medizinisch versorgt werden. (Symbolbild) © 123RF/aaltay

Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren Beamte des Reviers Schwalmstadt (Schwalm-Eder-Kreis) am Samstag gegen 11.40 Uhr zu einem landwirtschaftlichen Betrieb in die Junker-Hoose-Straße in Ziegenhain gerufen worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler stehen auf besagtem Hof mehrere Pferde in Stallhaltung.

Eine Frau, die ihr Tier dort untergebracht hat, hatte gegen 10.30 Uhr die Verletzungen am Bauch ihres Pferdes bemerkt und sofort den Tierarzt alarmiert.

Letztmalig unverletzt gesehen hatte die Halterin ihr Tier den Angaben zufolge am Vortag gegen 17 Uhr.

Nach einer ersten Einschätzung des Tierarztes ist es möglich, dass unbekannte Personen die Verletzungen verursacht haben könnten. Weitere Pferde sind demnach nicht verletzt worden.